MANOVRA, GUALTIERI “NON FAREMO TAGLI SU SCUOLA, SANITÀ E UNIVERSITÀ”

ROMA (ITALPRESS) – “In questa manovra non ci saranno tagli alla scuola, alla universita’ e alla sanita’. Noi abbiamo una rotta molto chiara, triennale, non si faranno manovre spot”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ospite di “Mezz’ora in piu'”, su Rai3. E ha aggiunto: “Una manovra da 30 miliardi? Si’, potrebbe essere una cifra credibile e ben definita”.

“Non toccheremo quota 100, che e’ una misura destinata ad esaurimento, e reddito di cittadinanza. Non e’ serio cambiare la situazione continuamente”, ha poi precisato il ministro.

29-Set-19 16:15

