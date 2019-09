Presentato il nuovo Comitato per la Festa di S. Agata

Posted in Attualita' Sicilia onby

“La legalità sarà il vessillo”

CATANIA – La festa di S. Agata 2020 e quella dei prossimi 2 anni saranno gestite dal nuovo comitato presieduto da Riccardo Tomasello.

L’ufficialità è stata sancita da un verbale redatto poco prima dell’incontro con i giornalisti in Arcivescovado, alla presenza del sindaco Pogliese e dell’arcivescovo Gristina e con un passaggio di consegne tra il comitato uscente presieduto da Francesco Marano ed i nuovi componenti. Durante il cordiale incontro è stato sottolineato il grande lavoro svolto dalla squadra uscente i cui membri sono stati nominati tutti “emeriti”. Tomasello, 41 anni, è un imprenditore impegnato nel sociale e nell’associazionismo. “Sono un uomo che nutre per S. Agata una forte dedizione – ha detto – saremo aperti al dialogo, allontanando però chi non rispetta le regole. La legalità sarà il nostro vessillo”.