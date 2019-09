Sbarco fantasma a Siculiana

Posted in Agrigento Sicilia onby

Bloccati 9 tunisini

SICULIANA – Sbarco fantasma a Torre Salsa a Siculiana (Ag) dove la Guardia di finanza ha già sequestrato l’imbarcazione utilizzata dai migranti che, non appena sono arrivati sulla terraferma, sono scappati. Carabinieri e gli stessi uomini delle Fiamme gialle stanno setacciando, in maniera capillare, il territorio per riuscire ad intercettare gli sbarcati. Nove i tunisini, al momento, già bloccati. Si tratta del secondo sbarco “fantasma” verificatosi nell’Agrigentino: un’altra imbarcazione è stata ritrovata sulla spiaggia di Capobianco a Cattolica Eraclea