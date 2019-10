Sicilia: Gaetano Armao: “Chi parla di debito fuori controllo dice castronerie”

Posted in In Primo Piano Sicilia onby

Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa

PALERMO – “L’indebitamento della Regione siciliana e’ minore di quello del Comune di Roma o della Regione Piemonte, assolutamente sostenibile per la composizione del bilancio. Chi parla di debiti fuori controllo dice solo castronerie”. Lo dice l’assessore regionale all’economia, Gaetano Armao nel corso della conferenza stampa nella sede dell’assessorato a Palermo per presentare i numeri del bollettino sull’indebitamento della Regione siciliana.

Lo stock totale dell’indebitamento ha raggiunto i 4,8 miliardi nel 2019. “Siamo scesi sotto quota 5 miliardi per la prima volta dal 2015 quando, a seguito di una anticipazione di cassa, l’esposizione debitoria aveva raggiunto 8,1 mld”. “Il debito della Regione non e’ come quello dello Stato – ha spiegato Armao -. Il debito regionale e’ fatto solo da cifre per investimenti”.