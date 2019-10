I MODA’ TORNANO CON “TESTA O CROCE” DOPO 4 ANNI

MILANO (ITALPRESS) – Venerdi’ 4 ottobre esce “Testa o croce”, il nuovo album dei Moda’ che segna la loro rinascita artistica, arrivando a distanza di 4 anni dal precedente lavoro in studio e dopo 2 anni di pausa dalle scene.

Nell’ultimo brano del disco ‘Giogio”, la figlia di Kekko, interpreta il singolo “Quel sorriso in volto”.

Questa la tracklist di “Testa o croce”: “Testa o croce”, “Quel sorriso in volto”, “… Puoi leggerlo solo di sera”, “Quelli come me” (singolo attualmente in radio), “Per una notte insieme”, “Voglio solo il tuo sorriso”, “Una vita non mi basta”, “Non respiro”, “La fata”, “Non te la prendere”, “Love in the ’50s”, “Guarda le luci di questa citta’”, “Quel sorriso Giogio'” (bonus track con la voce di Gioia, figlia di Kekko).

