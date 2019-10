Verso Ternana-Catania

Barisic torna a lavorare con il gruppo

CATANIA – E’ iniziata la settimana di lavoro del Catania che porterà domenica alle 15 alla sfida in trasferta contro la capolista Ternana.

Camplone registra il rientro di Barisic reduce da una lunga assenza legata a problemi al tendine rotuleo seguiti da una lesione calcaneare. L’attaccante sloveno deve ovviamente riprendere confidenza con le gare ufficiali ma potrebbe essere convocato per la gara del “Liberati”. Lavorano a parte Lele Catania, convocato a Reggio Calabria solo per stare vicino alla squadra e Saporetti. Terapie per Sarno. A riposo precauzionale Fornito alla prese con un risentimento muscolare e Silvestri costretto a dare forfait domenica scorsa a ridosso del calcio d’inizio. Il Catania giocherà in terra umbra a distanza di 6 anni dall’ultima volta. Il bilancio è di 6 vittorie per la Ternana, 2 di marca rossazzurra, risalenti al 1976 e al 1990, e 7 pareggi. L’arbitro dell’incontro sarà Matteo Gariglio di Pinerolo che ha 1 solo precedente con il Catania: quello del 7 aprile di quest’anno quando l’allora squadra di Novellino vinse al Massimino con il Bisceglie. La speranza è che Camplone possa finalmente trovare le giuste contromisure al mal di trasferta che sta caratterizzando queste prime giornate di campionato. Sarà importante l’aspetto psicologico per presentarsi carichi e lucidi.