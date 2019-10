Raccolta differenziata “porta a porta”

Controlli e multe

CATANIA – E’ un attività commerciale la destinataria della prima sanzione per rifiuto non conforme nell’ambito del giro di vite sulle modalità del conferimento da parte dei residenti serviti dal porta a porta, voluto dal Comune di Catania.

Stamani, come annunciato, l’assessore all’Ecologia Fabio Cantarella, ispettori ambientali della Polizia Municipale ed un responsabile della Dusty, hanno svolto controlli all’interno dei sacchetti laddove ieri era stato apposto un bollino rosso che attesta il rifiuto irregolare a fronte del calendario che prevede ogni giorno una particolare tipologia. Ed è così che in via Roberto Giuffrida Castorina sono stati comminati 167 euro. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni. La raccomandazione è anche quella di non usare sacchi neri ma trasparenti.