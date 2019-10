FONSECA DISEGNA LA ROMA “TOCCA A KALINIC, KOLAROV E DZEKO IN PANCHINA”

GRAZ (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Mi aspetto una partita molto difficile, contro un avversario che ha battuto all’esordio il Borussia 4-0. E’ una squadra di qualita’ e molto aggressiva in fase difensiva e molto temibile in contropiede”. Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, e’ consapevole delle insidie di domani in casa degli austriaci del Wolfsberger, nella seconda giornata del girone J di Europa League. Kolarov e Dzeko, finora sempre in campo, partiranno dalla panchina: “Anche loro hanno bisogno di tirare un po’ il fiato – prosegue in conferenza stampa il mister giallorosso – Entreremo in campo con l’ambizione di vincere, come facciamo sempre, senza guardare molto avanti. E’ importante il successo, senza fare troppi conti”. “Kalinic? Giochera’ domani, iniziera’ la partita, fisicamente sta meglio – aggiunte il mister portoghese – Zappacosta? Si e’ allenato gli ultimi due-tre giorni, sta meglio ma non e’ in grado di sostenere una partita intera”.

“La affrontiamo al massimo, senza sottovalutarla, perche’ vogliamo vincerla – e’ il pensiero sull’Europa League di Federico Fazio, 32enne difensore argentino della Roma – E’ una competizione che da’ l’accesso alla Champions League, pero’ non dobbiamo pensare di vincerla perche’ siamo la Roma. Ci sono grandi squadre, come quella che affronteremo domani: giocheremo con rispetto ma con il desiderio di vincere”.

(ITALPRESS).

mc/red

02-Ott-19 19:36

Fonte: Italpress