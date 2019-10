LEVANTE TORNA IL 4 OTTOBRE CON IL NUOVO ALBUM “MAGMAMEMORIA”

MILANO (ITALPRESS) – Magmamemoria e’ il nuovo album di Levante in uscita venerdi’ 4 ottobre: un viaggio nel tempo tra passato, presente e futuro diviso in tredici brani. La cantautrice del nuovo pop italiano passa da un notiziario sui fatti di cronaca nel primo singolo “Andra’ tutto bene”, alla sua amata Sicilia in “Lo stretto necessario” fino all’ultimo singolo “Bravi tutti voi” dove celebra la fiera della vanita’, non pero’ tralasciando vere canzoni d’amore e colonne sonore dei libri da lei pubblicati.

02-Ott-19

