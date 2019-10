VALENTINO ROSSI CAMBIA CAPOTECNICO, MUNOZ SOSTITUISCE GALBUSERA

BURIRAM (THAILANDIA) (ITALPRESS) – Le strade tra Valentino Rossi e Silvano Galbusera, capotecnico del Dottore dal 2014, si separano.

Al suo posto dal 2020 arriva David Munoz, che lo scorso anno ha vinto il titolo della Moto2 con Pecco Bagnaia e quest’anno segue Niccolo’ Bulega nello Sky Racing team in Moto2. Lo ha annunciato lo stesso pilota di Tavullia nel corso della conferenza stampa di presentazione del Gp di Thailandia, in programma nel prossimo week end. “L’anno prossimo cambiero’ il mio capo meccanico. Dopo la gara di Misano abbiamo parlato con Silvano perche’ volevamo provare a fare qualcosa per essere piu’ forti. Lui vuole continuare a lavorare con la Yamaha ma per qualcosa che gli porti meno stress e che lo faccia stare meno giorni fuori dall’Italia.

All’inizio non me l’aspettavo, ma abbiamo deciso parlandone insieme. Il nuovo capo meccanico sara’ David Munoz, viene dalla moto 2, l’anno scorso ha lavorato con Bagnaia, quest’anno con Bulega. Lui non ha esperienza in Motogp, ma ha molte idee. E’ una bella scommessa, ma sono contento perche’ Silvano e’ tranquillo e continuera’ a lavorare per la Yamaha” ha detto Rossi. “Insieme a Silvano e alla Yamaha abbiamo capito come migliorare e David e’ il primo nome che mi e’ venuto in mente. Mi piace come ha gestito il finale di stagione dello scorso anno con Pecco, parla poco ma sa gestire bene le situazioni”. Questo nuovo sodalizio potrebbe allungare la gia’ lunga carriera di Valentino, che ha ancora un anno di contratto con la Yamaha. “Il futuro dipendera’ dai risultati della prossima stagione. Vedremo se sara’ l’ultimo anno o se saro’ abbastanza veloce per continuare.

