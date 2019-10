CAMPIONATI PALLANUOTO AL VIA, BARELLI “SARA’ UNA STAGIONE AVVINCENTE”

ROMA (ITALPRESS) – Tutto pronto per i campionati maschili e femminili di pallanuoto 2019/2020. A Roma si e’ svolta la conferenza stampa di presentazione della 101esima edizione del torneo maschile e della 36edizione di quella femminile: si parte il 5 ottobre con quattordici squadre al via tra gli uomini e dieci tra le donne. Viene differenziato il format dei playoff: nel campionato maschile si disputera’ la finale, al meglio delle tre partite, tra le prime due della stagione mentre al femminile si disputano dei veri e propri playoff con le semifinali, al meglio delle due partite,e poi la finalissima al meglio dei tre match: “Sara’ una stagione avvincente – ha affermato il presidente della Federnuoto Paolo Barelli – grazie al valore delle nostre societa’ e dei nostri atleti: saranno due grandi campionati”. Il tutto nell’anno olimpico, il Settebello infatti arrivera’ a Tokyo da campione del Mondo visto il grande successo a Gwangju, in Corea del Sud, mentre il Setterosa deve ancora qualificarsi e potra’ farlo agli Europei di gennaio: “C’e’ una grande sinergia tra Nazionale e club”, ha dichiarato il ct maschile Alessandro Campagna mentre il neo ct della Nazionale femminile, Paolo Zizza, non ha dubbi: “Siamo pronti per lavorare, l’obiettivo primario sara’ qualificarsi alle Olimpiadi”.

