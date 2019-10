Camplone dovrebbe schierare Silvestri dall’inizio

CATANIA – La trasferta di Terni è ormai alle porte ed il tecnico del Catania Camplone ha le idee chiare su chi mandare in campo domenica alle 15.

Buone indicazioni sono giunte dalla consueta partitella contro la Berretti finita 3-0. Nell’arco di 70 minuti hanno segnato Rossetti, Di Piazza e Pinto. La squadra rossazzurra allo stadio Liberati potrà beneficiare del sostegno dei propri tifosi. La trasferta sarà infatti priva di particolari limitazioni. Il biglietto potrà essere acquistato anche senza tessera del tifoso. Nel giorno della gara, i residenti in Sicilia potranno comprare solo i biglietti per gli altri settori dello stadio, sempre senza fidelity card, mentre il settore ospite sarà chiuso alla vendita. Per quanto attiene la formazione dovrebbe recuperare Silvestri, ossia il difensore di maggiore affidabilità. Uno dei due centrali dovrebbe essere Mbende. Sulle corsie esterne Biondi si gioca il posto con Pinto. Si spera che Furlan ripeta la buona prestazione di Reggio Calabria che ha permesso di limitare i danni. In mediana il ballottaggio è tra Dall’Oglio e Llama mentre in attacco Rossetti spera di ritagliarsi uno spazio anche a partita in corso. La scelta iniziale dovrebbe ricadere ancora una volta su Mazzarani, Di Piazza e Di Molfetta. Non ci saranno Sarno e Lele Catania entrambi alle prese con i rispettivi infortuni.