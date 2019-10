Nuova aggressione a personale sanitario

Posted in Catania Sicilia onby

All’Ospedale Garibaldi Nesima

CATANIA – Ancora violenza negli ospedali catanesi ai danni di camici bianchi.

Due medici del reparto di Otorinolaringoiatria sono stati aggrediti ieri all’ospedale Garibaldi Nesima da un paziente che ha procurato loro contusioni ed ipertensione. A scatenare l’ira dell’uomo un disguido. Si è presentato al reparto con un ricetta del pronto soccorso per una visita urgente riportante una data antecedente di 4 giorni. Il medico lo ha invitato a tornare al pronto soccorso ed a quel punto è scattata l’aggressione che ha coinvolto un altro medico intervenuto in difesa del collega. Il paziente si è poi allontanato. Il direttore generale dell’ospedale Fabrizio De Nicola esprimendo vicinanza ai medici ha precisato che l’azienda sarà accanto a loro anche in eventuali azioni legali che vorranno intraprendere contro l’aggressore.