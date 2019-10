Il Catania gioca domani a Terni

Silvestri è tra i convocati

CATANIA – C’è anche Silvestri nella lista dei convocati diramata dal Catania in vista della gara in trasferta contro la Ternana in programma domani alle 15.

Il difensore dovrebbe regolarmente scendere in campo accanto a Mbende. Non ce l’ha fatta Saporetti che ha bisogno di qualche altro giorno per rimettersi in sesto. C’è invece Barisic che è tornato a lavorare con il gruppo ad inizio settimana disputando un tempo nella partitella vinta contro la Berretti. Ancora out Sarno e Lele Catania che si spera di recuperare in tempo per il big match con il Bari. Camplone sulle corsie esterne dovrebbe optare per Biondi e Calapai, in mediana Dall’Oglio e Llama si giocano un posto accanto a Lodi e Welbeck. Sul fronte d’attacco dovrebbe esserci la conferma di Mazzarani, Di Piazza e Di Molfetta. Rossetti partirà dalla panchina. Allo stadio Liberati si attendono circa 15 mila spettatori e ci sarà anche una rappresentanza di tifosi rossazzurri. La Sicula Leonzio sempre domani alle 17,30 riceverà il Monopoli.