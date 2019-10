A CATANIA PREPARATO ARANCINO RECORD DA 32,7 CHILI

CATANIA (ITALPRESS) – Un’arancino da guiness dei primati, ben 32,7 chili. E’ quella che i cuochi Carlo Cannavo’, Francesco Spampinato e Orazio Gravagna hanno preparato e fritt nel corso di oun evento organizzato da Metro Italia a Catania.

Il precedente record era di 20 chili e il nuovo primato e’ stato cosi’ registrato dal giudice di gara rappresentante del Guinness World Records. Per Tanya Kopps, Ceo Metro Italia, “l’arancino dei record vuole rappresentare concretamente e in modo ludico la nostra passione per il mondo della ristorazione. Un ringraziamento speciale va al sindaco Pogliese e all’intera citta’ di Catania per averci ospitato in questa giornata speciale”. Il mega arancino e’ stata donata al Banco Alimentare.

