E’ MORTO GINGER BAKER, BATTERISTA DEI CREAM

LONDRA (ITALPRESS) – E’ morto Ginger Baker. Il batterista dei leggendari Cream aveva 80 anni. Nei giorni scorsi la sua famiglia aveva reso noto che il musicista era molto malato. Sul suo account Facebook e’ apparsa una nota in cui e’ scritto che Baker, nato nel 1939 nella zona londinese di Lewisham, e’ morto – come riporta il Guardian – questa mattina. Il batterista aveva debuttato professionalmente col chitarrista jazz Diz Disley. Con il bassista Jack Bruce ed Eric Clapton nel 1966 aveva messo in piedi i Cream, che si sciolsero nel 1968 con un ultimo album nel 1969. I maggiori successi della band britannica rimangono “Sunshine of your love” e “White room”. Una insperata reunion nel 2005 termino’ tra le polemiche dopo un litigio tra Bruce e Baker.

06-Ott-19 17:57

