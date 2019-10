NIENTE RETI ALL’OLIMPICO, TORINO-NAPOLI 0-0

Posted in Italpress onby

TORINO (ITALPRESS) – Il Napoli non va oltre lo 0-0 contro il Torino all’Olimpico e perde l’occasione di mettere pressione a Inter e Juventus impegnate a San Siro. Dopo la sconfitta contro il Parma, la squadra di Mazzarri parte bene e si affaccia al 17′ dalle parti di Meret con una conclusione di Verdi terminata sull’esterno della rete. La reazione del Napoli c’e’ e Mertens sfiora la magia su pallonetto con un destro a giro dal vertice dell’area terminato di poco fuori. Alla mezz’ora di gioco si abbassano i ritmi del gioco ma nel finale di primo tempo il Torino va vicino al vantaggio: Ansaldi lascia partire da fuori area un tiro violentissimo sul quale Meret si fa trovare pronto. Nella ripresa Ancelotti sceglie di giocarsi la carta Llorente e lo spagnolo e’ pericoloso al 69′ con un colpo di testa fuori misura da buona posizione. Si tratta dell’ultima vera occasione di un match che non soddisfa nessuna delle due squadre, rispettivamente a dieci e tredici punti in classifica.

