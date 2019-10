VIDEO DEGLI AGENTI UCCISI A TRIESTE “DORMITE SONNO TRANQUILLI”

Posted in Italpress onby

ROMA (ITALPRESS) – “Poliziotti, grandi amici, insieme per la sicurezza e la serenita’ dei cittadini di Trieste. Un’eredita’ di entusiasmo e responsabilita’. Matteo e Pierluigi, voi ci sarete per sempre”. Cosi’ la polizia ricorda con un video, su twitter, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, 31 e 34 anni, uccisi venerdi’ 4 ottobre negli uffici della questura di Trieste. “C’e’ la Volante 2 questa notte, e’ tutto a posto. Dormite sonni tranquilli” dicono i due agenti nel video e in sottofondo si sentono le note della canzone di Alan Sorrenti “Figli delle Stelle”.

