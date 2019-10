Catania, nuova sconfitta in trasferta

Leonzio ko con Monopoli

CATANIA – Il Catania rimedia la quarta sconfitta consecutiva in trasferta cedendo 3-2 contro la Ternana al culmine di una gara dove sono emersi i soliti problemi di personalità di un organico che evidentemente presenta delle lacune.

Nel consueto 4-3-3 di Camplone, Mbende fa coppia con Silvestri al centro della difesa, Biondi è preferito a Pinto mentre in mediana Dall’Oglio è preferito a Llama. Gli umbri hanno un migliore approccio alla gara ma è il Catania a passare in vantaggio al 16° con Mazzarani che sfrutta un assist di Calapai e batte con un destro sotto la traversa Iannarilli. Al minuto 31 arriva il pareggio su autorete di Mbende che interviene maldestramente su cross di Furlan mettendo fuori causa il proprio omonimo portiere. La squadra rossazzurra prova a reagire ma la mira è imprecisa ed è così che nella ripresa al 48° la Ternana si porta in vantaggio grazie al destro al volo di Paghera su assist di Furlan. Il tris giunge al 52° quando sugli sviluppi di un corner, Biondi cerca di anticipare l’ex di turno Bergamelli e sul pressing dell’avversario insacca nella propria porta. Camplone fa entrare Llama, Barisic, al debutto stagionale e Rossetti ed il Catania riapre la gara all’84° con Di Piazza che di testa sfrutta l’assist di Barisic e mette in rete. Entra anche Curiale ma i minuti scorrono e il pareggio non arriva. In pieno recupero c’è invece l’espulsione di Palumbo per doppia ammonizione. Dopo sole 8 giornate il Catania ha sul groppone 4 sconfitte, 14 gol subiti e 7 punti di ritardo dalla vetta occupata dalla Ternana a quota 19. E’ evidente che qualcosa non funziona. Le scelte estive non hanno sinora pagato. Sicula Leonzio sconfitta in casa dal Monopoli 2-1. I gol portano la firma di Piccinni, Bariti e Fella.