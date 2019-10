Ricomincia stasera la trasmissione “Senso Civico”

Dedicata ai quartieri di Catania

CATANIA – Ricomincia Senso Civico, la trasmissione di Video Regione dedicata ai quartieri di Catania.

Durante la pausa estiva sono state tante le segnalazioni per questioni varie, positive e negative inerenti le 6 circoscrizioni etnee. L’appuntamento è sul canale 16 di Video Regione ogni lunedì alle 22,30 ed in replica il martedì alle 14,50 e il venerdì alle 23,15. Siamo ripartiti con la I circoscrizione “Centro storico”, concentrando la nostra attenzione sui quartieri Angeli Custodi e Cappuccini. Nel primo caso vi sveleremo le condizioni delle vie Cotone e Greco che tempo addietro sono state chiuse al traffico veicolare per evitare che gli incivili gettassero spazzatura di ogni tipo arrivando sul posto con le proprie auto. Il problema in realtà non è stato risolto visto che l’immondizia è sempre presente. La situazione è grave se si pensa che a due passi sorge una scuola. In coda alla puntata vi faremo vedere ovviamente le condizioni di un luogo dove ci siamo recati in passato. Siamo andati in via Badia nella IV circoscrizione dove alcuni residenti si sono dati da fare per migliorare una situazione precaria legata a spazzatura, buche, avvallamenti ed in generale ad uno scarso decoro che caratterizzava l’arteria. Da questa nuova stagione è disponibile anche la pagina Facebook, “Senso Civico” dove si potranno rivedere le puntate ed interagire con la nostra redazione all’indirizzo email catania@vrsicilia.it ed al numero 3938722777. Come sempre daremo il nostro contributo per migliorare lo stato delle cose pungolando le istituzioni preposte, o per esaltare i fatti positivi facendo sempre parlare la gente. L’appuntamento è dunque per stasera alle 22,30 su Video Regione con la prima puntata della nuova stagione di Senso Civico.