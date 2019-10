EDISON APRE AL PUBBLICO LA SEDE DI MILANO E UNA CENTRALE DEL 1920

Posted in Italpress onby

MILANO (ITALPRESS) – Nel week-end delle Giornate FAI d’Autunno, dedicato alla bellezza dei beni storici e artistici nazionali, Edison apre alle visite guidate del pubblico due luoghi storici in cui e’ stata scritta la storia dell’elettrificazione e della crescita del Paese: Palazzo Edison, sede centrale dell’azienda che si trova nel cuore della citta’ di Milano, e una centrale idroelettrica del 1920 sul fiume Adda ancora in esercizio.

Palazzo Edison – in Foro Buonaparte 31 – aprira’ le porte sabato 12 e domenica 13 ottobre e la Centrale “Guido Semenza” a Calusco D’Adda, nel Bergamasco, domenica 13 ottobre (orario di ingresso dalle 10 alle 17).

Edison e’ al fianco del Fondo Ambiente Italiano anche per un progetto congiunto piu’ ampio per la salvaguardia e la sostenibilita’ del patrimonio storico e artistico della Fondazione. La societa’ energetica e’ impegnata in un piano di miglioramento delle prestazioni energetiche dei beni del FAI e contribuisce alla riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici della Fondazione.

“Contribuire alla bellezza del nostro Paese laddove ci sono esigenze reali e concrete, e’ una straordinaria opportunita’ per Edison – dice Cristina Parenti Senior Vice President Communication & External Relations di Edison -. Il percorso che abbiamo intrapreso con il FAI ormai un anno fa nasce dalla volonta’ di mettere le nostre competenze a disposizione del territorio creando valore per le comunita’”.

