L’EDUCAZIONE AMBIENTALE ENTRA NELLE SCUOLE

ROMA (ITALPRESS) – Il progetto di educazione alla cultura della sostenibilita’ ambientale “GSE incontra le scuole” e’ stato inserito tra le proposte del ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca.

Il Ministero, con una lettera indirizzata alle scuole di tutte le regioni, ha informato che il progetto rientra nell’offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020 in tema di educazione ambientale alla sostenibilita’, al patrimonio culturale e alla cittadinanza globale.

Il GSE e’ una societa’ interamente controllata dal Ministero dell’economia, che persegue obiettivi di sostenibilita’ ambientale.

“Se si vuole davvero costruire una societa’ sostenibile, non si puo’ prescindere dalla formazione delle generazioni future e dalla capacita’ di quest’ultime di trasmettere all’esterno e all’interno delle loro famiglie cio’ che hanno appreso a scuola”, ha detto l’Amministratore delegato Roberto Moneta. “Questa la strada percorsa dal GSE, che non riguarda solo l’aspetto dell’educazione, ma anche quello della riqualificazione degli edifici scolastici affinche’ i ragazzi, studiando in ambienti sani ed ecocompatibili, possano toccare con mano il significato di sostenibilita’”, ha aggiunto.

