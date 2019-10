CONTE “L’ITALIA PUÒ TRAINARE LA GREEN ECONOMY IN EUROPA”

ROMA (ITALPRESS) – “Va rafforzato il valore dei temi ambientali anche nella governance delle aziende. L’Italia ha un gap di competitivita’ rispetto ad altri Paesi europei, ma nella green economy ha un ruolo di primato e vuole accelerare, coinvolgendo anche Paesi che hanno delle perplessita’ sulla transizione energegica. L’Italia puo’ fungere da traino e stimolo per tutta l’Unione europea, per una stretta di mano tra economia ed ecologia”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nel suo intervento alla “Hydrogen Challenge-Global Esg Conference”, organizzata a Roma da Snam.

“Affronteremo il tema dei cambiamenti climatici in modo strutturale – ha spiegato Conte -. L’idrogeno finalmente torna a essere centrale in una prospettiva di decarbonizzazione. Dobbiamo realizzare con l’idrogeno gli stessi risultati che abbiamo ottenuto con l’eolico, colmando il divario che ci separa dai Paesi del Nord Europa che sono gia’ passati dalla sperimentazione all’attuazione”.

“L’Italia ha scelto la strada giusta per non tradire le aspettative dei giovani che sono scesi in piazza per il clima: ridurre a zero le emissioni dannose e rendere sostenibile la crescita socio-economica”, ha evidenziato il presidente del Consiglio, che ha aggiunto: “Non dobbiamo demonizzare modelli del passato, ma dobbiamo prendere atto del fatto che non sono piu’ riproponibili”.

