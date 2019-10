Nuovi Vice Ispettori alla Questura di Ragusa

Posted in Attualita' Sicilia onby

Ricevuti dal questore Salvatore La Rosa

RAGUSA (di Elisa Montagno) – Sono stati ricevuti dal Questore Salvatore La Rosa, alla presenza del Vicario D’Anna, i Vice Ispettori, vincitori di concorso interno, assegnati negli ultimi mesi, al termine del corso di formazione, alla Questura di Ragusa.Si tratta di Riccardo Alessandro, Calogero Barbarotta, Francesco Belfiore, Rosario Bongiorno, Marco Canto, Giorgio Carpenzano, Vincenzo Cavallo, Italo Maria Cerro, Dario D’Ignoti, Flavio Faro, Salvatore Frasca, Renato La Terra Bellina, Massimo Lo Presti, Romolo Pelliccia, Vincenzo Porsenna, Giuseppe Ragusa, Sebastiano Salvo e Francesco Schininà.



Ai nuovi Vice Ispettori, che vantano esperienza pluriennale in vari settori e specializzazioni della Polizia di Stato, il Questore di Ragusa ha evidenziato l’importanza del nuovo ruolo rivestito e delle accresciute responsabilità, sia per quanto attiene alla sicurezza pubblica che per gli aspetti connessi alla peculiare figura investigativa propria del “ruolo Ispettori”.