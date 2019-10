MALAGO’ “QUALCHE OMBRA E TANTE LUCI, LO SPORT ITALIANO E’ IN CRESCITA”

TRENTO (ITALPRESS) – “Lo sport italiano e’ in crescita, e’ un dato inequivocabile. Con onesta’ intellettuale devo dire che c’e’ qualche ombra ma ci sono tante luci: sono orgoglioso dei risultati che stiamo ottenendo, e’ stato un anno importante e ne sono felice”. Cosi’ il presidente del Coni, Giovanni Malago’, a margine della ‘Grande Inaugurazione’ della seconda edizione del Festival dello Sport, svoltasi al Teatro Sociale di Trento, dal tema “Il fenomeno, i fenomeni”. “Ho sempre sostenuto che c’e’ sempre da fare e da migliorarsi, ma in assoluto i numeri, che sono sotto gli occhi di tutti, sono molto positivi – ha aggiunto il numero uno dello sport italiano – Se riusciremo a costruire stadi nuovi? Procedere uno alla volta e’ particolarmente complicato, poi qualche societa’ puo’ essere piu’ fortunata o qualche amministrazione piu’ capace di sburocratizzare le pratiche. La visione complessiva e’ che e’ molto complicato realizzarli, anche per motivi tutti legittimi”. Sul palco del Teatro Sociale, Malago’ ha sostenuto che, fino a domenica, Trento ospitera’ “un grande evento, penso che questo sia ‘il Festival’. C’e’ tanto valore aggiunto e contenuto in questi giorni, se non facessi il dirigente sportivo e potessi prendere quattro giorni sabbatici, passerei quattro giorni a Trento ad ascoltare e a seguire gli eventi”.

