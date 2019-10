IL TIFONE HAGIBIS INCOMBE SU SUZUKA, QUALIFICHE F1 SPOSTATE A DOMENICA

SUZUKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Qualifiche spostate a domenica ma inizio della gara confermato alle 14.10 locali, le 7.10 italiane.

Il tifone Hagibis fa cambiare programmi agli organizzatori del Gran Premio del Giappone. Viste le previsioni meteo su Suzuka, la Federazione nipponica, di comune accordo con Fia e Formula 1, ha deciso di cancellare tutte le attivita’ previste per domani. Le terze libere, dunque, non ci saranno e si ripartira’ domenica alle 10 del mattino (le 3 di notte in Italia) con le qualifiche per disegnare la griglia di partenza. Quattro ore dopo il via alla gara come da programma. E’ la terza volta che il meteo costringe gli organizzatori a spostare al giorno del Gp le qualifiche: era successo gia’ nel 2004 e nel 2010.

Oggi, intanto, si sono disputate le prime due – e a questo punto uniche – sessioni di libere. Fa la voce grossa la Mercedes.

Valtteri Bottas firma il miglior tempo al mattino (1’28″731) e al pomeriggio (1’27″785), sempre davanti al compagno di squadra Lewis Hamilton, piu’ lento rispettivamente di 0″076 e 0″100. Nella prima sessione, alle spalle delle due Frecce d’Argento, si piazzano le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc ma con ritardi importanti (0″989 e 1″181). Nel pomeriggio i due piloti riducono il distacco (356 millesimi quello di Leclerc, 591 quello del tedesco) ma vengono preceduti anche da Max Verstappen su Red Bull, a 0″281 da Bottas.

