GIANNI NANNINI TORNA CON IL SINGOLO “LA DIFFERENZA”

Posted in Italpress onby

MILANO (ITALPRESS) – Da oggi e’ in radio e su tutte le piattaforme digitali “La differenza”, il nuovo singolo di Gianna Nannini, che anticipa l’omonimo album di inediti in uscita il 15 novembre, a distanza di due anni da “Amore gigante”. Dalle 14.30 sara’ online su YouTube il video del singolo diretto da Charlotte Audrey e girato nella contea di Somerset in Inghilterra.

Il 30 maggio 2020 la cantante torna live in Italia con un grande concerto allo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

(ITALPRESS).

mgg/com

11-Ott-19 11:11

Fonte: Italpress