Sicilia, Miccichè: “Avvicinare i giovani alle istituzioni”.

PALERMO – “Il progetto #GiovanIstituzioni e’ una bellissima iniziativa per far conoscere agli studenti il funzionamento del Parlamento siciliano e delle Istituzioni in generale, ideato dalla collega Elena Pagana e realizzato col contributo della Fondazione Federico II. Si tratta di un’iniziativa necessaria per avvicinare i giovani alla democrazia e, quindi, alla politica: cio’ e’ quanto di piu’ importante possano fare gli organi elettivi come l’Assemblea regionale siciliana”. Cosi’ il presidente dell’Ars, Gianfranco Micciche’, durante la presentazione del progetto “#GiovanIstituzioni”, a Sala d’Ercole, a Palermo.

“Grazie a questo progetto – spiega Micciche’ – parecchi studenti si sono cimentati nella redazione di disegni di legge che, dopo un’approfondita discussione, sono stati pubblicati sulla ‘Gazzetta delle giovani istituzioni’. Un processo culturale che ha impegnato anche la Fondazione Federico II”. “Esiste gia’ una legge, la 9 del 2011, che da’ la disponibilita’ alle scuole di insegnare la storia e la cultura siciliana, ma purtroppo finora e’ rimasta lettera morta – aggiunge il presidente dell’Assemblea regionale siciliana -. Siamo a disposizione dei dirigenti scolastici per fornirvi il materiale didattico, affinche’ i ragazzi non facciano confusione, come spesso oggi accade, tra Parlamento e governo regionale”. “Sono significative alcune delle leggi pubblicate sulla ‘Gazzetta delle giovani istituzioni’, che rivelano la sensibilita’ di questi ragazzi verso alcuni temi: come l’aumento del reddito a sostegno delle famiglie bisognose, la valorizzazione delle attivita’ motorie nella scuola primaria, la prevenzione e contrasto al cyber bullismo, il divieto di utilizzo di plastica nella ristorazione domestica, l’eliminazione delle barriere architettoniche nei campi da gioco, la creazione di aule digitali in tutte le scuole della Sicilia, tutela dell’ambiente e lotta alle discariche abusive e lotta al randagismo. Penso che noi adulti dovremmo fare nostri questi temi – sottolinea Micciche’ -. Questo gioco della democrazia e’ molto utile per fare nascere e crescere la consapevolezza di essere la classe dirigente del futuro. Dobbiamo sforzarci di indurre i nostri ragazzi ad amare la politica e non cadere nella trappola di chi, invece, la demonizza”.

