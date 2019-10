Beni culturali: la Sicilia senza assessore

Da sette mesi non si è voluto trovare un successore al compianto Sebastiano Tusa

Di Emiliano Di Rosa

PALERMO (Di Emiliano Di Rosa)- Il tremendo disastro aereo sui cieli africani che costò la vita anche a Sebastiano Tusa è del 10 marzo 2019. Sono passati 7 mesi e la guida dell’assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana resta vacante. 240 giorni, più di due stagioni … niente! Non v’è fretta. Del resto che volete che sia non avere un assessore regionale che gestisca la cultura, il patrimonio artistico, la promozione della nostra Isola.

C’è ben poco da fare: abbiamo qualche rudere sparso qua e là, ma nulla di che; sì, va bene, la Valle dei Templi, il barocco del Val di Noto, la Palermo araba e normanna, qualche altra sparuta testimonianza della Magna Grecia e dell’Impero romano, un po’ di chiesette di varie epoche, tasselli di mosaici e frammenti di archeologia industriale … E che volete che sia. Calma e sangue freddo, concentriamoci sulle cose che servono. Tipo … tipo la ricerca di nuovi giacimenti di oro e diamanti di cui siamo ricchissimi, tipo la tutela degli orsi polari che si riproducono tra i ghiaccia della Sicilia centrale, tipo i bananeti o le piantagioni di caffè piuttosto che le grandi industrie aerospaziali pronte a far decollare, a breve, dall’altopiano di Gela la nuova Stazione Spaziale Internazionale che sostituirà l’ISS. Ecco, è su questo che dobbiamo puntare mentre i Beni Culturali sono un qualcosa di vago e poco incisivo per la Sicilia. Senza assessore ci siamo stati per 7 mesi, che volete che sia. E infine, consentiteci, in conclusione, senza voler tirare in ballo chi non c’è più ma una persona di acuta intelligenza e impareggiabile preparazione come l’assessore Sebastiano Tusa probabilmente avrebbe apprezzato la scelta di pungere in questo modo per denunciare l’assenza da 30 settimane di un suo successore. ����`� L���E�9�Eн ��I`���p��|)�& �{@d��0d�q�~�� A��& �{ x� `�0x ���@�4