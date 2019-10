MANCINI E BONUCCI “BATTIAMO LA GRECIA E ANDIAMO AGLI EUROPEI”

ROMA (ITALPRESS) – “L’obiettivo principale sono gli Europei, la prima competizione importante che avremo: da tanto tempo questo trofeo manca nella nostra bacheca”. Il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, presenta cosi’ la sfida alla Grecia, in programma domani sera allo stadio Olimpico. Un match che, in caso di vittoria, permetterebbe agli azzurri di staccare con largo anticipo il biglietto per la fase finale degli Europei. “Ma dobbiamo ancora qualificarci e non sara’ semplice superare questo scoglio – ha sottolineato Mancini in conferenza stampa – La Grecia ha lasciato a casa tanti giocatori esperti per rinnovare il gruppo. Non sappiamo neppure chi giochera’ e come i nostri avversari si metteranno in campo, ma per noi non cambiera’ nulla: dobbiamo cercare di vincere questa partita importante”. “Domani sara’ una gara difficile e avremo bisogno dell’apporto del pubblico – ha dichiarato il capitano della Nazionale Leonardo Bonucci – Ci metteremo il massimo impegno, la gente sara’ il nostro uomo in piu’: abbiamo il dovere di regalare una serata storica agli italiani. Ottenere la qualificazione sarebbe emozionante perche’ nei dieci anni in cui ho vestito la maglia dell’Italia non abbiamo mai raggiunto un obiettivo con cosi’ largo anticipo. E poi stavolta abbiamo fatto una promessa ai bimbi dell’ospedale Bambino Gesu’: per noi sono un esempio e vinceremo per loro”.

11-Ott-19 17:59

