Calcio, tutte le iblee in cerca di punti

Soprattutto il Marina di Ragusa

CALCIO – “Occorrono punti e subito”. L’allenatore del Marina di Ragusa, Mister Utro è stato categorico in settimana con i suoi giocatori. “Sono stanco di uscire con i complimenti e gli applausi degli avversari e dei tifosi. Adesso è arrivato il momento di portare a casa anche qualcosa in più, i punti salvezza.”

Il tecnico palermitano domani, contro il quotato Troina, potrebbe già schierare il centrale difensivo Ciccio Vindigni e potrebbe anche far giocare il centrocampista Giuseppe Calivà. Attenzione al Troina perché è una squadra che gioca bene al calcio dando pochi riferimenti agli avversari. Si gioca anche in Eccellenza dove il Santa Croce, rinvigorito dagli ultimi risultati, va di nuovo in trasferta, stavolta ad Enna. Per la squadra di Mister Lucenti non dovrebbe essere una gara particolarmente difficile, ma l’Enna ha necessariamente bisogno di punti per la salvezza. Al santa Croce invece i punti servono per non perdere di vista la vetta della classifica. Trasferta anche per il Rosolini che va a giocarsi tre punti importanti sul campo dell’Atletico Catania reduce dalla sconfitta di Ragusa. Interessante invece la sfida che si gioca a Palazzolo tra i locali e la capolista Paternò. Sfida che significa tanto per entrambe le squadra, ma soprattutto per il Palazzolo che non ha avuto un ottimo inizio di campionato ed un passo falso significherebbe un fallimento dopo appena 5 giornate dall’inizio del campionato.In Promozione la gara di cartello si gioca allo stadio Pietro Scollo di Modica dove il Frigintini ospiterà il Pozzallo in cerca di riscatto dopo la sconfitta di domenica scorsa a Siracusa. Trasferta invece per il Modica sul campo della Don Bosco. Mister Cervillera metterà in campo una squadra su cui ha lavorato in settimana per raggiungere l’obiettivo della vittoria. Trasferta anche per l’ex capolista Atletico Scicli a Leonforte, cosi come in trasferta a Siracusa gioca il Comiso contro il Roberto Garrone. Infine la Virtus Ispica sul neutro di Rosolini ospita il forte Augusta per una sfida molto delicata per entrambe le squadre. s