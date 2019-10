CONTE “NON FARÒ UN NUOVO PARTITO”

NAPOLI (ITALPRESS) – “Se faccio un nuovo partito? Ci sono gia’ molto soggetti politici, dobbiamo lavorare con quelli che ci sono”. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte a Italia 5 Stelle a Napoli. “Se mi iscrivero’ al meet up? E’ la piu’ felice intuizione del movimento: i focolai dal basso”.

Il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi di Maio, sottolinea che “noi non vogliamo distruggere, ma governare per trasformare il Paese. Noi siamo post ideologici, ne’ di destra ne’ di sinistra. Esiste una terza via, quando hai un problema non ragioni se e’ di destra o sinistra, ma pensi a risolverlo”.

Nel corso della serata e’ intervenuto anche Beppe Grillo: “Non possiamo pensare che abbiamo la stessa identita’ di 10 anni fa”, ha detto.

12-Ott-19 22:18

Fonte: Italpress