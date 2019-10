Catania, auto contro spartitraffico, morti 4 giovani

Posted in Catania In evidenza onby

Lo schianto all’alba sulla statale 121. Le vittime hanno 15,17,20 e 28 anni

CATANIA – Poco prima dell’alba impatto mortale lungo la strada statale 121 che collega Catania a Paternò: quattro giovani sono morti dopo che l’auto su cui viaggiavano si è schiantata contro lo spartitraffico centrale.

Nell’impatto l’utilitaria, una Seat Leon si è spezzata in due. Secondo la ricostruzione dei carabinieri l’incidente è avvenuto poco prima delle 5, il conducente dell’auto un quarantenne ha perso il controllo dell’auto, i corpi dei giovani sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo. Sul colpo sono morti la convivente ventottenne del conducente, due ragazzi di 17 e 20 anni e una ragazza di 15. Avevano trascorso la serata in discoteca. Il conducente è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Cannizzaro di Catania. Sulla dinamica dell’incidente indagano i carabinieri della Compagnia di Paternó.