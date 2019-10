TENNIS, BERRETTINI A RIDOSSO DEI TOP 10 E NUOVO NUMERO 1 D’ITALIA

ROMA (ITALPRESS) – L’Italtennis mantiene due giocatori fra i Top15 della classifica mondiale, ma il computer Atp ufficializza il sorpasso di Matteo Berrettini ai danni di Fabio Fognini. Grazie alla semifinale nel “1000” di Shanghai il 23enne romano si porta all’11^ posto mondiale, proprio davanti al ligure, diventando il 31^ numero uno d’Italia nella storia. Entrambi gli azzurri sono in corsa per le Atp Finals: Berrettini e’ ottavo nella Race to London, con Fognini 11^. Scende un gradino Lorenzo Sonego, ora al numero 56, stabile Andreas Seppi al 72^ posto, in leggero calo Marco Cecchinato (73^, -4), mentre risalgono due posti Stefano Travaglia (ora numero 83) e Thomas Fabbiano (89^). Ritocca ancora il suo best ranking Salvatore Caruso, salendo al numero 95, mentre il 18enne Jannik Sinner con la semifinale nel challenger di Mouilleron sale al 119^ posto migliorando ancora il proprio record in classifica.

Fra le donne, non avendo difeso i punti del successo ottenuto un anno fa a Linz, crolla Camila Giorgi: la marchigiana, che resta comunque la migliore delle italiane, scivola indietro di 29 posti fino alla 92^ piazza.

Al comando delle due classifiche restano Novak Djokovic e Ashleigh Barty.

(ITALPRESS).

glb/red

14-Ott-19 10:52

Fonte: Italpress