SIRIA, ERDOGAN “NON AVREMO PROBLEMI AD AYN AL-ARAB”

ANKARA (TURCHIA) (ITALPRESS) – L’operazione turca non dovrebbe avere problemi ad Ayn al-Arab. Lo ha affermato il presidente Recep Tayyip Erdogan. “La Turchia e i suoi alleati libereranno le citta’ siriane settentrionali di Ayn al-Arab, note anche come Kobane e Manbij, dai terroristi”, ha detto Erdogan.

“Sembra che l’operazione della Turchia non avra’ alcun problema poiche’ anche la Russia ha mostrato un approccio positivo”, ha detto il presidente turco in vista del suo viaggio in Azerbaigian.

“Per quanto riguarda Manbij, stiamo attualmente implementando la nostra azione”, ha aggiunto.

Erdogan ha detto inoltre che “i media stranieri stanno usando la stessa tattica di disinformazione, come sempre, sull’operazione antiterrorismo”.

14-Ott-19 19:27

