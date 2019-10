START-UP, A ROMA APRE IL “TALENT GARDEN” OSTIENSE

ROMA (ITALPRESS) – Le giovani start-up oltre ad aver bisogno di nuove idee hanno anche bisogno di luoghi fisici dove svilupparli, dove crescere e dove far crescere le loro risorse umane, un campus dove potersi incontrare, formare, confrontarsi. Tutto questo e’ Talent Garden Ostiense, il nuovo campus della piattaforma leader in Europa per il networking e la formazione nell’ambito dell’innovazione digitale, che ha aperto le sue porte con un evento eccezionale alla presenza del ministro ai Beni Culturali, Dario Franceschini, il ministro per l’innovazione, Paola Pisano, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e diversi ospiti del mondo dell’imprenditoria italiana e dello sport, da Giovanni Malago’, presidente del Coni, al presidente della Camera di Commercio, Lorenzo Tagliavanti, passando per l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, e l’amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma. L’apertura del Campus nella Capitale, come tutto il percorso di crescita di Talent Garden in questi anni, e’ mosso da quello che fin dalle origini e’ la mission del progetto: realizzare opportunita’ concrete per rispondere alla richiesta dei giovani innovatori di sentirsi parte di un ecosistema piu’ grande dei confini del proprio paese, dove sviluppare connessioni internazionali con grandi aziende e altri innovatori. Un’esigenza spesso disattesa e che negli ultimi anni ha contribuito a quella che viene definita fuga di cervelli.

14-Ott-19 19:55

