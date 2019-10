EURO U.21, AZZURRINI VINCONO IN ARMENIA GRAZIE A SCAMACCA

YEREVAN (ARMENIA) (ITALPRESS) – L’Italia Under 21 batte l’Armenia per 1-0 nella terza gara del girone di qualificazione agli Europei 2021. Gli azzurrini di Paolo Nicolato, oggi in maglia verde come la Nazionale maggiore, conquistano tre punti al FFA Academy Stadium di Yerevan grazie alla rete firmata da Gianluca Scamacca.

E’ il talento dell’Ascoli a decidere l’incontro con la rete segnata al 20′ con un colpo di testa su assist di Riccardo Sottil.

Nell’undici titolare da annotare le importanti assenze di Moise Kean (squalificato) e Sandro Tonali (aggregatosi con la Nazionale maggiore) nei cinque cambi applicati da Nicolato rispetto alla partita di giovedi’ scorso contro l’Irlanda terminata 0-0. Grazie a questa vittoria gli azzurrini mantengono la porta inviolata nel torneo e conquistano il secondo posto nel gruppo 1, a quota 7 punti, scavalcando l’Islanda a parita’ di gare. L’Italia U.21 tornera’ in campo nella prossima sosta per le nazionali con due gare casalinghe: Italia-Islanda (16 novembre, ore 18:30) e Italia-Armenia (19 novembre, ore 18:30).

(ITALPRESS).

spf/gm/red

14-Ott-19 20:22

Fonte: Italpress