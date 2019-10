Incidente mortale, si attendono risultati test su conducente

Domani i funerali delle vittime

BELPASSO (Ct) – Non sono ancora disponibili i risultati dei test tossicologici cui è stato sottoposto Giuseppe Cusimano, il 40enne che era alla guida della Seat Leon andata a sbattere alle 4,30 di domenica scorsa lungo la statale 121 all’altezza dello svincolo per Piano Tavola e Belpasso contro il separatore di corsia del guardrail.

L’incidente ha provocato la morte di 4 ragazzi di Adrano che si trovavano a bordo e che stavano tornando a casa dopo una serata trascorsa in discoteca: Lucrezia Diolosà Farinato, Manuel Petronio, Erika Germanà Bozza e Salvo Moschitta. Dalla Compagnia dei Carabinieri di Paternò fanno sapere che il tempo si sta prolungando alla luce della particolare accuratezza richiesta dagli esami che dovranno stabilire con certezza le eventuali responsabilità del 40enne. L’uomo, indagato per omicidio stradale, si trova, vigile e cosciente, nel reparto di Ortopedia dell’Ospedale Cannizzaro di Catania dove i sanitari gli stanno curando escoriazioni ed una frattura a una caviglia. A fare riflettere subito dopo l’incidente, la condizione in cui è stata trovata l’auto, letteralmente spezzata in 2 tronconi sbalzati a metri di distanza l’uno dall’altro, segno che la velocità era elevata e che l’impatto non ha dato scampo alle giovani vittime, praticamente morte sul colpo. I dubbi verranno sciolti anche dalle perizie e gli accertamenti ancora in corso. La comunità adranita intanto si prepara a rivolgere l’estremo saluto a Lucrezia, Manuel, Erika e Salvo per i quali domani alle 15,30 ci sarà un unico funerale nella centrale chiesa di S. Lucia di Adrano che difficilmente riuscirà a contenere familiari, amici e conoscenti degli sfortunati giovani. Ad Adrano sarà lutto cittadino così come stabilito dal sindaco Angelo D’Agate.