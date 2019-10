Alla “Urban trail” di Chiaramonte Gulfi, bene gli atleti modicani

Posted in Ragusa Sport onby

Gara podistica organizzata dall’Avis in collaborazione con l’Asd No al doping.

MODICA (di Elisa Montagno) – Si è svolta domenica scorsa, a Chiaramonte Gulfi, la seconda edizione della “Urban Trail”, gara podistica organizzata dall’Avis in collaborazione con l’Asd No al doping. La gara valida quale 10^ prova del campionato provinciale di corsa, si è svolta tra viuzze, basole, scale e strettoie, in uno scenario unico.

La società modicana “Il Castello città di Modica “, è stata presente, riportando degli ottimi risultati sia nella categoria Allievi che nei Master con Sara La Terra e Francesco Mezzasalma, primi tra gli allievi, Enzo Di Raimondo, primo nella categoria SM 60, e Rosario Giannone, nella categoria SM 65. Piazzamenti onorevoli sono stati ottenuti da Giovanni Di Raimondo, Gianfranco Di Tommasi e Giuseppe Arena.