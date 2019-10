Nuove strategie organizzative e nuovo rilancio per Confcommercio provinciale Ragusa

Conferenza stampa nella sede di via Roma

RAGUSA (di Elisa Montagno) – “A due anni dall’insediamento (luglio 2017) della nuova governance di Confcommercio provinciale Ragusa, il compito della nuova compagine dirigenziale nell’ambito dell’organizzazione non è stato tanto quello di delineare una piattaforma politica, bensì quello di finalizzare il mandato calandosi in una verifica su ciò che è stato realizzato e su come si è sviluppato il lavoro nella nostra provincia anche in attuazione degli indirizzi che l’associazione aveva individuato”.Lo ha detto questa mattina il presidente provinciale Confcommercio Ragusa, Gianluca Manenti, presentando il nuovo percorso di rilancio dell’associazione datoriale di categoria.

Erano presenti il presidente regionale Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella, il presidente della Camera di Commercio del Sud Est (Ragusa, Siracusa, Catania), Pietro Agen, oltre ai presidenti delle sezioni territoriali iblee e delle federazioni di categoria.“In questi due anni trascorsi – ha proseguito Manenti – abbiamo cercato di dare valore alle nostre attività, affinché gli associati consolidassero il senso di appartenenza, attraverso lo sviluppo di iniziative, incentivando la rappresentanza e cercando di conquistarci quella autonomia anche economica che lo statuto prevede. E’ in fase di attuazione la nuova struttura organizzativa, un riassetto che ha come obiettivo quello di rendere più efficiente e più snella l’organizzazione, adeguando la struttura alle indubbie difficoltà del mercato, mantenendo contemporaneamente i livelli di qualità del servizio e di rappresentanza in modo da non ridurre le risorse, ma cercando d’investire sul territorio. Per far questo si sta sviluppando, ma si deve ulteriormente rafforzare, una linea di carattere sindacale capace di ricercare la convergenza con le altre organizzazioni datoriali convinto che l’unità delle sigle sia maggiormente premiante per ottenere risultati concreti”.Manenti ha poi messo in rilievo le numerose iniziative svolte in questi due anni: dai corsi Sab all’ottenimento del decreto regionale di accreditamento per la formazione; dalla stipula di convenzioni che hanno ridotto il costo standard dell’offerta al rafforzamento della collaborazione con Commerfidi Sicilia; dalla creazione di nuovi organi sindacali di categoria alla stipula di un accordo esclusivo con l’Ufficio scolastico provinciale per l’alternanza scuola-lavoro.“Siamo impegnati – ha aggiunto il presidente provinciale – in azioni a sostegno delle imprese associate attraverso la forte sinergia appartenente al sistema Confcommercio Ragusa di Commerfidi Sicilia e cerchiamo di mantenere costantemente informati i soci attraverso i social e gli organi di stampa. Abbiamo lavorato per offrire convenzioni più appropriate alle diverse necessità con azioni vicine e tangibili, immediatamente riscontrabili dagli stessi associati. Siamo, insomma, gestori di valori che i nostri associati ci affidano ed è nostro compito trasformarli in ascolto, attenzione e risposta”.Confcommercio Ragusa associa a livello provinciale più di 4.000 soci e 40 sindacati di categoria tra i più rappresentativi, un dato che, come ha precisato Manenti, è ancora migliorabile da qui in avanti. “La nostra provincia – ha concluso – si dimostra tra le più dinamiche nel panorama regionale per il tesseramento e questo dato è importante anche in ragione delle entrate economiche che in questi anni sono state registrate”.Il presidente regionale Picarella ha voluto mettere in rilievo come l’attuale governance di Confcommercio Ragusa si sia adoperata in tutti i modi per cercare di superare la situazione di default che aveva trovato e come grazie a un’azione sinergica e condivisa, supportata da Confcommercio Catania oltre che dalla realtà siciliana, ha individuato gli spunti per far sì che le istanze del territorio potessero trovare accoglimento da Confcommercio nazionale.“Da oggi c’è un nuovo inizio – ha sottolineato Picarella – e ci stiamo battendo tutti assieme per riuscire a raggiungere e a tagliare il traguardo auspicato”. Il presidente Agen, uomo del sistema Confcommercio, ha voluto evidenziare l’attenzione che Confcommercio nazionale, dopo una iniziale diffidenza, ha rivolto al territorio ibleo, condividendo e sostenendo in maniera concreta il piano di rilancio che punta a vedere protagonista la Confcommercio dell’area iblea affinché la stessa possa continuare ad aggregare un numero sempre maggiore di associati pur in una situazione economica che è quella da tutti conosciuta di grave difficoltà dell’economia regionale e nazionale.