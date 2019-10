CONTE “TAGLIO DEL CUNEO FISCALE SOLO A FAVORE DEI LAVORATORI”

TIRANA (ALBANIA) (ITALPRESS) – “C’e’ uno sforzo significativo del governo per consentire ai lavoratori di recuperare potere d’acquisto”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa a Tirana con il primo ministro albanese Edi Rama.

“Il mio intendimento e’ intervenire sul taglio del cuneo fiscale – ha aggiunto -. Siccome le risorse non saranno cosi’ cospicue, interverremo solo a favore dei lavoratori, le associazioni di categoria delle imprese hanno capito”.

Il presidente del Consiglio ha parlato anche di lotta all’evasione fiscale: “Faremo emergere l’economia sommersa. E’ questo il mio patto con gli italiani. Non posso accettare che tanti italiani onesti debbano pagare le tasse per coloro che non le pagano. Fin quando non otterremo il risultato non saro’ appagato”.

15-Ott-19 20:03

Fonte: Italpress