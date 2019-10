Blitz antidroga della Polizia a Librino VIDEO

Posted in Catania Sicilia onby

Smantellata la piazza di spaccio di viale San Teodoro

CATANIA – Era fiorente e ben organizzata la piazza di spaccio di cocaina e marijuana smantellata a Catania dalla Polizia nel quartiere Librino, nell’ambito dell’operazione “Bergen Town”.

180 gli agenti impiegati. 18 le persone arrestate. 20 nel complesso gli indagati. L’indagine, avviata nel marzo del 2018 si è concentrata sul viale San Teodoro 7, zona comunemente chiamata “Due Torri”, di fronte al noto palazzo di cemento. Lo spaccio avveniva su turni che andavano dalle 10 alle 16 e dalle 16 alle 2 di notte. Gli inquirenti hanno stimato un giro d’affari di 8 mila euro al giorno, basti pensare che veniva venduta una dose ogni 40 secondi. C’erano vedette, pusher e custodi dello stupefacente. Per evitare gli occhi indiscreti delle forze dell’ordine, il gruppo aveva persino innalzato muri di cinta attorno ai luoghi di spaccio, riedificati dopo un primo abbattimento da parte della polizia. Questo comunque non ha impedito di registrare per mesi con telecamere nascoste quanto stesse avvenendo. Il nome dell’operazione, Bergen Town, deriva da un murales dipinto su una parete al centro della piazza di spaccio raffigurante un folletto che fuma marijuana, recentemente cancellato.

