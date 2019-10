Modica, portate alla luce le calcaree di Passo Gatta

Sono state in funzione fino alla metà del XX secolo

MODICA (Di Giulia Di Martino) – Un bell’esempio di archeologia industriale: le antiche calcaree di Passo Gatta a Modica. Presto torneranno fruibili e visitabili. Le calcaree, sono tre forni che venivano utilizzati per produrre la calce per la muratura. Sono state in funzione fino alla metà del XX secolo e sono state protagoniste di una parte importante di storia modicana: la ricostruzione post alluvione.

Una bella intuizione quella dell’amministrazione comunale, di ridare loro ‘vita’, pulire l’area che ci sta attorno facendo in modo che le ‘Calcaree di Passo Gatta’, arricchiscano il patrimonio storico e culturale della città. E’ stato già compiuto un intervento massiccio di messa in sicurezza del torrente omonimo e, contemporaneamente, è stata riportata alla luce una testimonianza storica che negli anni era stata dimenticata, in mezzo alle sterpaglie che ne avevano occultato la vista. Insieme ai Dirigenti Scolastici delle scuole cittadine, saranno adesso programmate una serie di visite guidate. Ma fin d’ora, è possibile farsi una passeggiata e riscoprire un pezzo di storia modicana, sconosciuta a tanti. essa in sicurezza del torrente omonimo e, contemporaneamente, è stata riportata alla luce una testimonianza storica che negli anni era stata dimenticata, in mezzo alle sterpaglie che ne avevano occultato la vista.