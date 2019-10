Confronto istituzionale tra il Comune di Modica e Libero Consorzio

Posted in Attualita' Sicilia onby

Su alcune problematiche riguardanti l’edilizia scolastica

MODICA (di Elisa Montagno) – Confronto istituzionale tra il Commissario straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Salvatore Piazza, e il sindaco di Modica Ignazio Abbate su alcune problematiche riguardanti l’edilizia scolastica, l’impiantistica sportiva e la viabilità provinciale ricadente nel territorio di Modica.

Durante il cordiale colloquio che ha avuto luogo a Palazzo San Domenico, il sindaco di Modica Ignazio Abbate ha confermato al Commissario Piazza la disponibilità a cedere il terreno di piazza Baden Powell dove insisteva prima l’Auditorium affinché il Libero Consorzio Comunale di Ragusa possa realizzare un nuovo edificio scolastico e potenziare sul piano strutturale quel polo didattico dove insistono i maggiori istituti scolastici di istruzione secondaria superiore. E’ stata poi affrontata la questione riguardante la gestione del ‘Palarizza’ (attualmente in capo all’Associazione Sportiva ‘ Torre Palazzello’) e il sindaco Abbate ha chiesto di poter entrare nella gestione del Palazzetto dello sport di Modica Alta al fine anche di eseguire degli interventi strutturali per una maggiore fruibilità da parte dell’utenza sportiva modicana. Infine, a conclusione dell’incontro, il sindaco Abbate ha chiesto al Commissario Piazza nell’ambito della programmazione riguardante la viabilità provinciale di pianificare alcuni interventi di manutenzione straordinaria in alcune strade provinciali a forte densità veicolare del territorio modicano.