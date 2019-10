MALORE PER SALVINI, IN OSPEDALE E POI DIMESSO

ROMA (ITALPRESS) – Il leader della Lega Matteo Salvini ha avuto un malore stamani mentre stava per raggiungere Trieste per partecipare ai funerali di Pierluigi Rotta e Matteo Demenego, i due agenti uccisi nella sparatoria in questura del 4 ottobre. L’ex ministro dell’Interno e’ stato portato all’ospedale di Monfalcone (Gorizia), dove gli e’ stata diagnosticata una colica renale. E’ stato poi dimesso. Secondo quanto riferiscono fonti della Lega “Salvini e’ enormemente dispiaciuto per non aver potuto partecipare alla cerimonia per Pierluigi e Matteo e conferma gli appuntamenti di oggi e domani in Umbria”.

(ITALPRESS).

mgg/red

16-Ott-19 15:06

Fonte: Italpress