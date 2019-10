MANOVRA, GUALTIERI “CONTI IN ORDINE E INVESTIAMO PER LA CRESCITA”

ROMA (ITALPRESS) – “Con la manovra l’Italia e’ piu’ sicura, piu’ giusta e piu’ forte in Europa. I conti sono in ordine e si investe per la crescita e il lavoro”. Lo ha detto ai microfoni del Tg1 il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

“Ci sono risorse importanti per aumentare il netto in busta paga a milioni di lavoratori, misure sul welfare come l’abolizione del superticket e la gratuita’ degli asili nido”, ha aggiunto il ministro, che sul fronte del fisco ha sottolineato: “Non facciamo ne’ faremo condoni, facciamo sul serio nel contrasto all’evasione fiscale, ma anche modernizzando i sistemi di pagamento in Italia, vogliamo lanciare un grande piano per incentivare i sistemi elettronici di pagamento”.

