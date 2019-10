DE MICHELI “SOSTENIBILITÀ E INNOVAZIONE MOLLA PER POLITICHE ATTIVE”

ROMA (ITALPRESS) – “La ricerca e l’innovazione italiana, il valore della sostenibilita’ per l’industria farmaceutica”. E’ questo il tema del convegno che si e’ svolto a Palazzo Wedekind a Roma con l’obiettivo di porre l’attenzione sul tema della sostenibilita’ per lo sviluppo del settore farmaceutico e per rafforzare la sinergia fra industria e istituzioni, in vista delle prossime sfide sociali ed economiche creando valore e crescita sostenibile.

Ad organizzarlo il gruppo Chiesi, il primo in ambito internazionale ad aver ottenuto la certificazione di “B Corporation” come riconoscimento di alti standard sociali e ambientali. “La sostenibilita’ e l’innovazione – ha detto il ministro alle Infrastrutture De Micheli – devono essere una molla per le politiche attive e gli investimenti in Italia. Il Gruppo Chiesi e’ una di quelle realta’ che valorizzano il nostro tessuto imprenditoriale, in quanto investono risorse nel Paese”.

“La filosofia del Gruppo Chiesi e’ quella di rendere l’offerta farmacologica sempre piu’ sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale. Anche per tale ragione il settore del farmaco, che si conferma come asset strategico per la crescita economica del nostro Paese, ha la necessita’ di avere politiche di medio-lungo periodo incentrate su investimenti in ricerca e innovazione, nella consapevolezza di rappresentare un grande patrimonio industriale” spiega Alberto Chiesi, Presidente di Chiesi spa.

(ITALPRESS).

mac/pc/red

16-Ott-19 21:46

Fonte: Italpress