Assenteismo al Comune di Piedimonte Etneo VIDEO

48 i dipendenti indagati

PIEDIMONTE ETNEO (Ct) – Dovranno rispondere di truffa aggravata in concorso 48 dipendenti del Comune di Piedimonte Etneo, alcuni dei quali andati nel frattempo in pensione, che dopo avere “timbrato” il proprio badge, si assentavano dal posto di lavoro per dedicarsi alle attività più disparate.

Fare la spesa, distribuire quotidiani, curare i propri interessi nelle abitazioni private o nelle seconde case in campagna. Sono stati i carabinieri della locale stazione su disposizione della Procura di Catania a notificare nei giorni scorsi gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari agli indagati. I fatti si riferiscono al periodo compreso tra maggio e luglio 2015. Qualcuno addirittura non soddisfatto di tutto questo e nonostante ovviamente fosse già pagato per la sua attività, utilizzava un veicolo di proprietà comunale per esigenze strettamente private. Le immagini delle telecamere nascoste hanno documentato come il dipendente compiacente strisciasse il badge del collega per farlo risultare sul posto di lavoro sebbene in realtà non fosse così. Talvolta sono stati chiamati in causa anche dei minorenni per la vidimazione del cartellino, in una circostanza alla presenza di un’ispettrice della polizia municipale. Un contesto di illegalità favorito dal fatto che in molti casi si è trattato di dipendenti legati tra loro da rapporti di parentela che hanno portato chiudere più di un occhio.

VIDEO https://youtu.be/8_QiTP6FzvU