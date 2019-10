LE TANGENTI SI “SMATERIALIZZANO”. MENO CONTANTI, PIÙ POSTI DI LAVORO

ROMA (ITALPRESS) – La “smaterializzazione” della tangente. E’ il nuovo fenomeno emerso dal rapporto Anac “La corruzione in Italia (2016-2019)”, presentato dal presidente Raffaele Cantone.

“C’e’ una sempre minor ricorrenza della contropartita economica – sottolinea l’Autorita’ Anticorruzione -. Il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell’accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate, sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti. A fronte di questa ‘ritirata’ del contante, stante anche la difficolta’ di occultamento delle somme illecitamente percepite, si manifestano nuove e piu’ pragmatiche forme di corruzione. In particolare, il posto di lavoro si configura come la nuova frontiera del pactum sceleris: soprattutto al Sud l’assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto (non di rado da ragioni clientelari) e’ stata riscontrata nel 13% dei casi”.

“A seguire, a testimonianza del sopravvento di piu’ sofisticate modalita’ criminali, si colloca l’assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, spesso conferite a persone o realta’ giuridiche riconducibili al corrotto o in ogni caso compiacenti”, prosegue l’Anac.

17-Ott-19 14:07