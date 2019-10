Libero Consorzio in soccorso dei Comuni per i rifiuti speciali

Conferenza dei Sindaci iblei

RAGUSA (di Elisa Montagno) – Nell’ambito di una politica di sussidiarietà in favore dei Comuni iblei, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa si farà carico di eliminare i rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi delle strade extraurbane comunali.

Non si tratta di ripulire strade e piazzuole di rifiuti solidi urbani ma di procedere ad eliminare i rifiuti speciali come l’amianto in un lavoro sinergico con i Comuni. Così nel corso della conferenza con i sindaci dei comuni iblei (assenti i comuni di Comiso e Vittoria) è stato predisposto un protocollo d’intesa per definire quest’intervento di sussidiarietà che punta a bonificare il territorio ibleo e salvaguardarlo da discariche e rifiuti ingombranti.L’obiettivo del Commissario straordinario Salvatore Piazza è quello di predisporre in sede di bilancio previsionale una somma adeguata per procedere ad una serie di interventi nelle strade extraurbane comunali per avviare una stagione di rispetto e decoro del paesaggio ibleo. L’intervento dell’ex provincia di Ragusa è stato salutato favorevolmente dai rappresentanti dei Comuni presenti nell’ottica di quell’auspicata sinergia istituzionale che consentirà di dare risposte alle legittimi istanze dei cittadini e dei turisti che auspicano un territorio pulito che mette in risalto la bellezza del paesaggio e del suo notevole patrimonio architettonico già riconosciuto dall’Unesco come bene dell’Umanità.